Milli Park ziyaretçi akınına uğruyor

Türkiye’nin en güzel doğal mirasları içinde yer alan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkında özellikle hafta sonları aşırı yoğunluk yaşanırken, tatilcilerin kuyrukta beklememeleri için iki gişe ile hizmet veriliyor. Pazar günü 3 bin 612 araç ve 14 bin 843 kişinin giriş yaptığı Milli Parktaki aşırı yoğunluk nedeni ile genelde tek gişe ile hizmet veren Milli Park girişinde ikinci gişede açılarak vatandaşların mağduriyet yaşamamaları sağlandı.

Milli Park yetkilileri girişte yaşanan yoğunluğa karşı ziyaretçilerin mağdur olmaması için ikinci gişeyi oluşturduklarını belirttiler. Ayrıca Milli Parkta ziyaretçi güvenliği için koruma ekiplerinin özveri ile çalışıp içeriye sokulması yasak olan tüp ve mangal kontrolünü sağladıklarını ifade ettiler.

Milli Park ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

10 bin 985 ve delta olarak 16 bin 613 hektar olmak üzere toplam 27 bin 598 hektarlık bir yüz ölçümüne sahip olan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkında, deniz sporları, doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı, dağ yürüyüşü, foto safari, kuş gözleme ve botanik turlar gibi etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi ziyaretçi sayısının artmasını sağlıyor. 2016 yılında yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Milli Parkta, ziyaretçi ve araç giriş ücretlerinin yaya 4 TL, motosiklet 8 TL, otomobil 12 TL, minibüs 36 TL, büyük midibüs 60 TL, otobüslere de 120 TL olduğu belirtildi.