Milli Park ziyaretçi rekoruna koşuyor

Milli parka 7 ayda 200 bin araç giriş yaparken, 600 bin kişi de ziyarette bulundu.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle birlikte günübirlik tatilciler soluğu Kuşadası’ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda almaya devam ediyor. Her gün sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk sonucu araçlar uzun kuyruklar oluştururken, milli park içerisinde yer kalmayınca çoğu günler öğle saatlerinde saat: 13.00’den itibaren milli parka araç girişini durduruyor.

Ocak-Temmuz arası yılın ilk yedi ayı içerisinde Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı’na toplam 200 bin araç giriş yaparken, milli parkı 600 bin kişi ziyaret ederek rekor kırıldı. Milli Parka akın eden yerli ve yabancı turistler ile günübirlik ziyaretçiler, hem doğal güzelliklerin, hem de deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşadı.

-Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alıyor

Mavi ile yeşilin birleştiği Kuşadası’na bağıl Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, ormanla bütünleşen koyları, doğal botanik bahçesi, yırtıcı kuşları, vahşi hayvanları ve su altı zenginlikleriyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Yaklaşık 28 bin hektar alana sahip milli park, endemik bitki türleri, kanyonu, yürüyüş parkuru, yırtıcı kuşlar, Akdeniz foku, alageyik, tepeli pelikan gibi nesli tükenmekte olan hayvanları bünyesinde barındırıyor. Koylarının ormanla iç içe olmasından dolayı "maviyle yeşilin birleştiği yer" olarak nitelendirilen park, özellikle yaz aylarında denize girmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.Tekne turu yapmak isteyen bazı vatandaşlar da kıyı boyunca parkın eşsiz güzelliklerini görme imkanı buluyor. Özel yatlarıyla kıyıya gelen bazı turistler ise berrak suda yüzmeyi tercih ediyor. Milli parkın en önemli özelliklerinden biri de Akdeniz’den Kafkasya’ya kadar kıyılarda yayılım gösteren neredeyse tüm bitkilerin bir arada görüldüğü doğa müzesi özelliğine sahip olması.

Milli parkı parkı ziyaret edenler bir yandan doğal güzellikleri görme imkanı bulurken diğer yandan tertemiz koylarda güneşin tadını çıkartıyor. Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, turizm sezonunun hareketlenmesiyle birlikte ziyaretçi sayısında ciddi oranda artış yaşandığını söyledi.İki kısma ayrılan parkın içerisinde koyların bulunduğu Dilek Yarımadası kısmının daha fazla ziyaretçi ağırladığına dikkati çeken Aşık, "Bu sezon yaklaşık 1 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Burası aynı zamanda Avrupa Konseyi tarafından ’Biyogenetik Rezerv Alanı’ ilan edildi. Dünyada sadece burada yetişen 8 endemik bitki bulunuyor. Milli parkımızda 4 günübirlik koy bulunuyor. Koylarımızın en büyük özelliği deniz ve ormanın iç içe olması. O yüzden çok büyük rağbet görüyor. Sezonda günde 10 bin kişi milli parkımıza giriş yapıyor. Yine 18 kilometrelik kanyon da doğaseverlerin ilgisini çekiyor “ dedi.