Milli Parkı çöplerden temizlediler

Kuşadası’nın en önemli doğa alanı olan ve Türkiye’nin en güzel Milli Parklarının başında gelen Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda, Kuşadası Belediyesi, Milli Park Müdürlüğü ve EKODOSD işbirliğiyle, “Let’s Clean Up Europe” etkinliği kapsamında, kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Milli Parkın ziyaretçi girişine yasak olan koylarında, insan kaynaklı olarak denize atılarak biriken çöpler çevre gönüllüleri tarafından temizlendi. Her yıl geleneksel olarak yapılan kıyı temizliği etkinliğinde, çevre kirliliğinin insan kaynaklı olarak devam ettiği ve çıkarılan çöplerin kaynağının özellikle gırgır-trol gibi büyük balıkçı teknelerinin atmış olduğu atıklar, bilinçsiz ve duyarsız bazı teknecilerin denize boşalttığı çöpler ve komşu Yunan Adası olan Samos’tan rüzgarla gelen atıkların oluşturduğu belirtildi. Özellikle ekonomisi denize bağlı olan sektörde çalışanlara ait ağların, halatların, lastik tekerleklerin, mazot borularının ve tekne malzemelerinden oluşan atık maddelerin kıyıları işgal ettiği görüldü.

Denize atılan naylon poşetlerin deniz memelilerini, deniz kaplumbağalarının ve deniz kuşlarının ölümüne yol açtığı konusunda bilgilendirme yapılarak, denizden toplanması sağlandı. Doğada binlerce yıl çözünmeden kalan atıklar çevre dostları tarafından toplandı.

Sazlı ve Çam Limanı koylarında biriken çöpler Kuşadası Belediyesi Temizlik görevlileri tarafından alındı.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Tufan Asrav, ARYA Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Turhan tarafından çevre temizlik etkinliğine katılan kuruluşlara ve doğaseverlere teşekkür belgeleri takdim edildi.