Milli Park’ta 2 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda devriye görevi yapan Asayiş Timleri, kıyıya yakın bölgede ağaç altına saklanan iki kişiyi 2 can yeleği, 2 kürek, bir lastik bot ve bir hava pompası ile birlikte yakaladı. Yapılan araştırmada isimleri M.P. ve S.R. olan İran uyruklu iki kaçak göçmenin lastik bot ile Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmayı planladıkları ortaya çıktı. Türkiye’ye turist olarak girdikleri tespit edilen 2 kaçak göçmen sınır dışı yapılmak üzere Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.