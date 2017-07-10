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10 Temmuz 2017 09:51

Milli Parkta serinleyenlerin can ve mal güvenliği atlı jandarma timlerine emanet

Aydın’da havaların ısınması ve yaz tatilinin başlaması ile birlikte ziyaretçi akınına uğrayan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda serinleyip denize girenlerin can ve mal güvenlikleri atlı jandarmalar tarafından sağlanıyor.

Milli Parkta serinleyenlerin can ve mal güvenliği atlı jandarma timlerine emanet

10 Temmuz 2017 09:51

Oldukça iri ve kabiliyetli olan atlar ise yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Her gün Yarımada’da turlayan atlı jandarmalar hem nostalji yaşatıyor hem de Milli Park’a gelen ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışıyor.


Nevşehir At Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı’nca (JAKEM) Aydın İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen atlı jandarma timi, Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda deniz sezonu ile birlikte görevine başladı. Milli parklar bölgesinde meydana gelebilecek olayların önlenmesi ve suça karışan şahısların yakalanması maksadıyla yaklaşık 10 yıldır görev yapan Atlı Jandarma Timleri adeta Milli Park’ı renklendiriyor. Kuşadası Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığında konuşlu olan atlı jandarmalar tatilcilerin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu tanımadan görev yapıyor.


Yaz sezonu boyunca milli parklar bölgesinde sahil, piknik ve mesire alanlarında kaçak avcılık, uyuşturucu, hırsızlık, kaybolma, kapkaç, göçmen kaçakçılığı gibi olayların önlenmesinde yerli ve yabancı turistlerin can güvenliği için hizmet veren atlı jandarma timi görev yaptığı yerlerde yoğun ilgi görüyor.


Milli Park’a günü birlik tatile gelenler, gün boyu milli park içinde devriye gezen atlı jandarma ekiplerinin huzur ve güven verdiğini belirterek memnuniyetlerini dile getirdiler.




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