Milli parkta ziyaretçi rekoru kırıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı’na bayram boyunca girişlerin ücretsiz olacağını açıklamıştı. Ramazan Bayramı süresince piknik için gelecek olan vatandaşlardan ve araçlardan ücret alınmayacağının açıklanmasının ardından Dilek Yarımadası Milli Parkı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Yoğun bir talep gören milli parka bayramın birinci günü 3 bin 120 araç ve 12 bin 685 kişi, bayramın ikinci günü 3 bin 848 araç ve 14 bin 124 kişi giriş yaptı. Yetkililer, milli parkta yaşanan yoğunluk sonucu tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunun kırıldığını belirterek, ilk iki gün içinde toplamda 6 bin 968 araç girişi yaşandığını, ziyaretçi olarak da 26 bin 809 kişiye ulaşılarak, tarihi bir rekor kırıldığını söylediler.

Türkiye’nin önemli doğal mirası

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı sınırları içerisindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, yarımada olarak 10 bin 985 ve delta olarak 16 bin 613 hektar olmak üzere toplam 27 bin 598 hektarlık bir yüz ölçümüne sahip. Dilek Yarımadası Milli Parkı, Türkiye’deki maki florasının en iyi örneklerine sahip olduğu gibi, kuzey bakılarında Karadeniz florasına ait türleri de barındırmaktadır. Delta ise Ege Bölgesi’nde göçmen kuşlar için en önemli yaşama alanlarından biridir. Delta aynı zamanda deniz balıklarının yumurta bırakma sahasıdır. Yarımada, yaz mevsiminde yöre halkının denizden yararlandığı bir merkez haline gelmektedir.