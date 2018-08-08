Mimarlar İncirliova’da kampa girdi

6-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan kamp kapsamında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 35 farklı üniversiteden 62 öğrenci ve akademisyen yer alıyor.

Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra İncirliova’nın daha güzel ve yaşanılabilir bir kent olması açısında bu tarz çalışmalara büyük önem verdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Gürşat Kale, kampın ilk gününde öğrencilerle beraber İncirliova’daki saha çalışmalarına da katıldı.

Mimarlık Öğrencileri Yaz Kampı ile İncirliova’da Erbeyli Köy Meydanı, Erbeyli İstasyonu, İkizdere Köprüsü ile İlçe Merkezi Sevgi yolunda fikir ve atölye çalışmalarının da gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Kale; “İncirliova’mızın gelişimine büyük katkı sağlayacak olan böylesine önemli bir eğitim kampına ev sahipliği yapmaktan onur duymaktayız. İlçemizde belirlediğimiz dört ana noktada İstasyon, Meydan, Köprü ve Sokak Fikir Atölyeleri çalışmaları da gerçekleşecektir. İncirliova Belediyesi; katılımcı yönetim anlayışı ile birlikte vatandaşlarımızın fikir ve ihtiyaçlarına çözümler geliştirirken, yerel yapıya uygunluğu da dikkate alarak alanında uzman kişi ve kurumlarla işbirliği halinde olmaya fikir alışverişinde bulunmaya devam edecektir” dedi.

Mimarlık Öğrencileri Yaz Kampı’nın ilk gününde İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, öğrenci ve akademisyenlerle birlikte fikir atölye çalışmalarının yapılacağı İkizdere Köprüsü, Erbeyli İstasyonu, Erbeyli Meydanı ve Sevgi Yolu’nda çeşitli incelemelerde bulundu.

Kamp kapsamında 13 ve 16 Ağustos tarihlerinde organize edilecek olan konserlerin yanı sıra 16 Ağustos Perşembe günü öğrenci ve akademisyenler tarafından hazırlanan Atölye Sonuç Ürünlerinin Sunumu da gerçekleşecek.