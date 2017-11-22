Minibüs ile çarpışan motosiklet sürücüsü kurtarılmadı

Kaza, sabah saatlerinde Nazilli ilçe merkezi Hürriyet Caddesi Nazilli Askerlik Şubesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; işe gitmek için Aydoğdu Mahallesi’ndeki evinden ayrılan 32 yaşındaki Ali Akharım’ın kullandığı 09 RU 772 plakalı motosikleti, Askerlik Şubesi önüne geldiğinde A.G. yönetimindeki 09 P 1638 plakalı şehir içi minibüsüyle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Ali Akharım, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi. Başından ağır darbe alan Akharım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kaza sonrasında minibüs sürücüsü gözaltına alındı.