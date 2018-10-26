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Minibüse çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsüne çarpan özel otomobil yola devrildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsüne çarpan özel otomobil yola devrildi.


Kaza Aydın-İzmir karayolunda Işıklı Bulvarı yakınında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan İzmir istikametine doğru ilerleyen ve aşırı süratli olduğu iddia edilen özel otomobil aynı istikamette ilerleyen Uğur A.idaresindeki 09 M 5509 plakalı İncirliova yolcu minibüsüne arkadan çarptıktan sonra yola devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ve minibüste bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla Aydın'daki hastanelere sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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