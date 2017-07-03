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03 Temmuz 2017 09:52

Minik Beyza’dan örnek davranış

Aydın’da ilkokul öğrencisi Beyza Onay, duyarlı davranışı ile herkesi duygulandırdı.

Minik Beyza’dan örnek davranış

03 Temmuz 2017 09:52

Minik Beyza biriktirdiği harçlıklarını tekerlekli sandalye alınması için Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş’a teslim etti.


Annesi ile birlikte Aymelek Derneği’ne ziyaret eden Beyza Onay, sağlıklı bir birey olarak engellilere sahip çıkılması gerektiğini düşündüğünü belirterek “Sağlıklı biri olarak koşup oynayabilmek ve istediğin anda istediğin yere gidebilmek büyük bir şans. Okulda işlediğimiz derslerde tekerlekli sandalye dahi bulamayan engellileri görünce çok üzülüyordum. Bu nedenle harçlıklarımı harcamak yerine biriktirip bir engellinin eli ayağı olmak istedim” diyerek bir sandalye alınabilecek miktardaki harçlıklarından biriktirdiği parayı Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş’a teslim etti.


Minik kızın büyük davranışının kendisini çok etkilediğini belirten Dernek başkanı Yurdagül Altınbaş, hem minik Beyza’yı hem de Onay Ailesi’ni tebrik ederek “Aynı zamanda emekli öğretmenim ve yaklaşık 10 yıla yakın bir süredir sosyal projeler üzerinde çalışıyorum. Beyza kızımız hayatımda unutamayacağım günlerden birini daha yaşattı. Kendisine ve ailesine teşekkür ediyoruz” diyerek minik Beyza’nın bağışladığı para ile alınan tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi birine teslim edeceklerini söyledi.




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