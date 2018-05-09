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09 Mayıs 2018 10:17

Minik öğrenciler Başkan Alıcık’ı ziyaret etti

Mastavra İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, eğitim öğretime verdiği desteklerden dolayı Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Minik öğrenciler Başkan Alıcık’ı ziyaret etti

09 Mayıs 2018 10:17

Okul Müdürü Engin Beyazkaya, Müdür Yardımcısı Birgül Durmaz, Sınıf Öğretmeni İsmail Hakkı Güler ve öğrenciler Ceylin Akdeniz ile Hediye Akdeniz, Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında teşekkür ettiler.


Nazilli Belediyesi olarak eğitime verilen desteğin süreceğinin altını çizen Başkan Alıcık, “Biz okullarımız için üzerimize düşen görevi yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Herkesin bu anlamda kendisini sorumlu hissetmesi ve hizmetlerine bu anlamda yön vermesi gerekir diye düşünüyorum. Ülkemizdeki eğitim anlayışının daha ilerilere gitmesi, modern hale gelmesi ve çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alması gerekiyor. Biz de Nazilli Belediyesi olarak okullarımızın ihtiyaçları doğrultusunda destek veriyoruz. Bozyurt Mahallemizde belediyemize ait boş alana bir halı saha yaptık. Hem mahallemizdeki vatandaşlarımız hem de öğrencilerimiz sahamızı kullanabilecek. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklar edinmemesi ve spora yönelmesi için bu tür alanları önemsiyoruz. İlçemizdeki spor alanlarının artırılması için büyük bir emek veriyoruz” dedi.




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