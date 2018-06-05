“ Minik Parmaklar Geleceği Planlıyor “ projesi tamamlandı

Eğitime katılan çocuklar sertifikalarını Başkan Kayalı’nın elinden aldı.

“Minik Parmaklar Geleceği Planlıyor" Projesi kapsamında Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu, Yedieylül İlkokulu, Rahime Bilici İlkokulu, İbrahim Zeki Emgin İlkokulu, Nermin Metin Akar Ortaokulu, Reşat Nuri Gültekin İlkokulu, Güzelçamlı Mustafa Kemal İlkokulu ve Arife Bayram Bayaözlü Ortaokulu’nda 8-12 yaş grubu 160 çocuğa ikişer gün boyunca toplam 8 saat basit ve görsel bir programlama dili olan KODU hakkında bilgi verildi. ’Kodu Game Lab" kod yazma programından yararlanılan eğitim sonunda öğrencilere sertifikaları Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu tarafından verildi. Eğitimlerde başarı kaydeden 25 öğrenci ulusal çapta düzenlenen bir kodlama yarışması olan KODU CUP’da mücadele etmek üzere yeni bir eğitim programına katılmaya hak kazandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı “Minik Parmaklar Geleceği Planlıyor" Projesine katılan öğrencileri tebrik ederek çağımızda kod okuryazarlığının önemsenen bir konu olduğunun altını çizdi. Eğitimlerde başarı kaydeden 25 öğrenciye katılacakları KODU CUP yarışmasında başarı dileyen Kayalı Kuşadası Belediyesi olarak eğitim ile ilgili projelere destek vermekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Habitat Derneği Gönüllü Eğitmen Ozan Uslu’nun eğitim verdiği proje ile çocukların bilgisayar karşısında tüketici olmaktan çıkıp üretici konumuna getirilmesi, yaratıcılıklarının ve bilgisayar becerilerini geliştirilmesi, programcılık ile tanıştırılmaları ve kod okuryazarlığı bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.