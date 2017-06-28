Minik üniversiteliler diplomalarını törenle aldı

59 öğrencinin mezun olduğu ve 4 öğrenim döneminden oluşan ADÜ Çocuk Üniversitesi 2016 Yaz Programı birinci öğrenim dönemi mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, öğrenciler ve veliler katıldı.

Minik mezunların Cup Game gösterisi ve Çocuk Üniversitesi korosunun şarkılarıyla başlayan törende konuşan Rektör Prof.Dr. Cavit Bircan, bu tür aktivitelerin evlatlarımızı geleceğe dönük hazırlayabilmek ve onlara bir şeyler katabilmek için önemli olduğunu belirtirken, önümüzdeki dönemde yaşlılara yönelik yapılacak olan “Tazelenme Üniversitesi” için de çalışmalar yürüteceklerinin müjdesini verdi. Önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalarla Üniversitemizin çehresinin değişeceğini ifade eden Prof. Dr. Bircan, Çocuk Üniversitesi programlarında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Evlatlarımızın gelecekte hep iyiliklerle muhatap olmasını, iyilikler yapmasını diliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından programda görev alan eğitmenlere Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan ve Rektör Yardımcıları tarafından teşekkür belgeleri verilirken, diplomalarını alan minik üniversiteliler için pasta kesildi. Törenin ardından fuaye alanında öğrencilerin yaptığı resim sergisi gezildi.