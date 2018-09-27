Minik yüreklerden kocaman bağış

Aydın'ın Efeler ilçesinde ortaokul öğrencileri, kanser hastaları için peruk yapılmak üzere saçlarını bağışladı.

Efeler Hacı Celal Ortaokulunda düzenlenen ‘Saçım Saçın Olsun' kampanyası çerçevesinde, velilerinden izin alan 8 öğrenci ve iki öğrenci velisi saçlarını kanser hastaları için peruk yapılmak üzere bağışladı. Geçtiğimiz yıl Hacı Celal Ortaokulu öğrencisi Umay Bozat'ın kampanyaya katılarak saçlarını bağışlamasının ardından, bu yıl Kanser Savaşçıları Derneği'ne üye Aydın'da 15 yıldan bu yana kuaförlük mesleği ile uğraşan Demet Avcı okulda öğrencilerin saçlarını kesti. Saçlarının kesilmesine izin veren ve böyle anlamlı bir bağışta bulunan öğrenciler kendilerini çok mutlu hissettiklerini belirtti.

Aydınlı kuaför Demet Avcı, iki yıldan bu yana "Saçım Saçın Olsun" kampanyasına üye olduğunu belirterek, "Kanser Savaşçıları Derneği var. Hastaların hastalık sürecinde morallerinin yüksek olmaları gerekiyor. Biz de bu dernekle işbirliği yapıp ‘Saçım Saçın Olsun' kampanyasına gönüllü kuaför olduk. İki yıldır birçok çocuğumuzun ve yetişkinlerimizin kadınlarımızın en önemli olan saçlarını gönüllü bir şekilde bağışlamalarına yardımcı olduk. Elimizden geldiği kadar bunu sürdürmeyi planlıyoruz. Bu kızlarımıza da gönüllü oldukları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Geçtiğimiz yıl saçlarını bağışlayıp kampanyanın duyulmasını sağlayan okul öğrencisi Umay Bozat, "Kampanyayı ilk olarak internette gördüm. Saçım uzundu kestirmiyordum. Saçımı bağışlamak istedim. Sonra anneme ve babama sorup onlardan izin aldım ve saçlarımı bağışladım, çok mutluyum" diye konuştu.

Okul öğrencilerinden Fikriyenur Kandemir saçını bağışlaması için ailesini ikna ettiğini ifade ederek, "Saçlarımı kanser hastaları için kestirdim ve şuan kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

Saçını bir yıldan bu yana uzattığını belirten okul öğrencilerinden Eylül Can, "Saçımın kesilmesine üzüldüm ama başka bir çocuğu sevindireceğim için bir yandan da sevinçliyim. Şu anda mutluyum iyi ki böyle bir projeye destek olduk" dedi.

Okul öğrencilerinden Berru Demir, etkinliği duyunca hiç tereddüt etmeden saçlarını kestirmek istediğini belirterek, "İnşallah herkes saçını bağışlar" diye konuştu.