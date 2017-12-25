Minikler belediyeciliği Efeler Belediyesi’nde öğrendi

Sınıf öğrencileri, Efeler Belediyesi’ni ziyaret etti. Öğrencileri meclis salonunda ağırlayan Efeler Belediye Başkan Yardımcısı O. Derya Tıkır, belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Başkan Yardımcısı Tıkır, Efeler Belediyesi olarak yol, su ve temizlik gibi temel görevlerinin dışında, vatandaşların ihtiyaç duyduğu eğitim, sağlık, spor ve çevre gibi her konuda hizmet sunduğunu aktardı. Sunum sonrasında öğrencilerle bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, minik öğrencilerin alkışları ve ‘En büyük başkan bizim başkan’ sloganları ile karşılandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak” sözünü hatırlatarak öğrencilerden çok çalışkan olmaları konusunda söz alan Başkan Özakcan, şöyle konuştu:

“Belediyemize hepiniz hoş geldiniz. Geleceğin de büyükleri sizlersiniz. Geleceğin öğretmenleri, mühendisleri, belediye başkanları, hatta başbakanları, cumhurbaşkanları sizler olacaksınız. Bu yüzden çok çalışmanız gerekiyor. Hepinizin çok çalışkan öğrenciler olduğunuzu biliyoruz. Sizleri de belediyemizde misafir etmekten memnun ve mutlu oluyoruz. Hepinize okulunuzda, tüm öğrencilik yaşamınızda, geleceğinizde başarılar diliyorum. Ailelerinize de selamlarımı, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Kısa bir zaman sonra yeni yıla gireceğiz. Hepinizin yeni yılını da kutluyor, gözlerinizden öpüyorum.”