Minikler Gıdı Gıdı treniyle heyecan dolu anlar yaşadı

Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, Nazilli’nin simgelerinden Gıdı Gıdı treni ile yolculuk yaptı.

Sümerbank Basma Fabrikası’na işçi taşımak için kullanılan ve çıkardığı ses nedeniyle halk arasında Gıdı Gıdı olarak anılan trenin eski ve yeni vagonlarını gezen öğrenciler, ilçenin tarihi değerlerini yerinde görme imkanı yakaladı.

Nazilli Belediyesi tarafından yaklaşık 2 yıl önce aslına uygun olarak yenilenen trenle Sümerbank Durağından Aydın-Denizli karayoluna kadar yolculuk yapan minikler heyecan dolu anlar yaşadı.

İlçenin tarihi ve kültürel değerlerinin yaşatılmasının büyük önem taşıdığını belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Nazillimizde açılan Sümerbank’ın en önemli değerlerinden biri de Gıdı Gıdı trenimiz. Nazilli Belediyesi olarak bu önemli mirasın yaşatılması için 2016 yılında trenimizi restore etmiştik. Bugün de çocuklarımızın tarihimizi öğrenmeleri ve sahip çıkmaları için güzel bir gezi oldu. İlçemizin tarihi değerlerinin korunması ve yaşatılması için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.