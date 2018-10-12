Minikler tarihe yolculuk etti

Nazilli Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, ilçenin simgelerinden olan ve Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın talimatlarıyla restore edilen Gıdı Gıdı treni ile yolculuk etti.

Sümerbank Basma Fabrikası'na işçi taşımak için kullanılan ve çıkardığı ses nedeniyle halk arasında Gıdı Gıdı olarak anılan trenin eski ve yeni vagonlarını gezen öğrenciler, ilçenin tarihi değerlerini yerinde görme imkanı yakaladı.

Nazilli Belediyesi tarafından yaklaşık 2 yıl önce aslına uygun olarak yenilenen trenle Sümerbank Durağından Aydın-Denizli karayoluna kadar tarihe yolculuk eden minikler heyecan dolu anlar yaşadı.

İlçenin tarihi ve kültürel değerlerinin yaşatılmasının büyük önem taşıdığını belirten Başkan Alıcık, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Nazillimizde açılan Sümerbank'ın en önemli değerlerinden biri de Gıdı Gıdı trenidir. Nazilli Belediyesi olarak bu önemli mirasın yaşatılması için 2016 yılında trenimizi restore ettik. İlçemizin tarihi değerlerinin korunması ve yaşatılması için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.