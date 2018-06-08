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08 Haziran 2018 12:07

Minikler temizliği denizden çıkartılan çöplerle öğrendi

Didim Belediyesi ve D-Marin katkılarıyla Dünya Çevre günü etkinlikleri kapsamında Altınkum plajında denizden toplanan atıkların sergilenmesi ve çocukları bilinçlendirme etkinliği düzenlendi.

Minikler temizliği denizden çıkartılan çöplerle öğrendi

08 Haziran 2018 12:07


Altınkum plajında gerçekleştirilen etkinliğe Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, eşi Tuna Atabay, Başkan Yardımcısı Salih Bankoğlu, Aydın Milletvekili adayı Özlem Burcu Uğan, İlçe Başkanı Nurettin Koçak, ilçe yöneticileri, gençlik kolları başkanı ve meclis üyeleri katıldı. Farkındalık ve bilinçlendirme etkinliğinde Altınkum açıklarında dalgıçlar tarafından denizden çıkartılan lastikler, pet ve can şişeler, naylon poşetler gibi bir çok atık sahilde sergilendi. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, içinde yaşadıkları dünyanın herkese ait olduğunu ve temiz tutulması gerekliğine dikkat çekerek, miniklere çevrelerine sahip çıkmalarını, çevrelerine çöp atan büyüklerini uyarmalarının sözünü aldı.




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