Minikler velileri ile birlikte yürüdü

Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılmasını hedefleyen beslenme dostu okul ünvanına sahip Mimar Sinan Anaokulu, farkındalık oluşturan etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. ‘Aydın gımıldan, sağlıklı yarınlara hazırlan' sloganı ile yürüyen minik öğrenciler ellerindeki dövizlerle yürüdü. Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde düzenlenen ve velilerin de katıldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.