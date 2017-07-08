Misafirlikten dönen aile kaza yaptı: 2 yaralı

Kazada bayan sürücünün kullandığı araçta bulunan üç kızı büyük korku yaşadı.

Kaza, Nazilli’nin Zafer Mahallesi Evranlı Mezarlığı Dörtyol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 3 çocuğuyla gittiği misafirlikten evine dönmek için 35 BHD 35 plakalı aracıyla yola çıkan Bedriye K. (32), Evranlı Mezarlığından Ordu Caddesi yönüne dönmek istediği sırada aynı istikametten gelen Emre B., (23) idaresindeki 07 AYY 92 plakalı otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkarak orta refuje çarptıktan sonra durabildi. Çarpmanın şiddetiyle kullanılamaz hale gelen araçta sıkışan anne Bedriye K., kaza yerine çağrılan itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkartılıp ambulansa nakledildi. Yaşadıkları kazanın şokuyla korkan ve yaşları 5 ile 14 arasında değişen 3 çocuk gözyaşlarına boğuldu.