Mobil büyükşehir tırı Bozdoğan'da

Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları vatandaşlarla her yerde buluşabilmek için özel olarak dizayn edilen büyükşehir tırıyla Bozdoğan'a gelerek vatandaşların ve muhtarların taleplerini dinledi.

Onlarca muhtarla ve yüzlerce vatandaşla bir araya gelen bürokratlar, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerle ilgili bilgi verdi, vatandaşların devam eden çalışmalarla ilgili sorularını yanıtladı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın da büyükşehrin mobil aracını ziyaret ederken Bozdoğan Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerle ilgili de bilgi verdi. Başkan Apaydın, büyükşehir tırının vatandaşları dinlemek için Bozdoğan'a gelmesinden mutlu olduklarını belirtti.

Vatandaşlar bürokratlara taleplerini iletmelerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan dolayı da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler. Vatandaşlar büyükşehir bürokratlarının mobil araçla ilçelerine gelmelerine de çok sevindiklerini ifade ettiler.

Vatandaşların talepleri büyükşehir bürokratları tarafından yerine getirilirken bürokratlar mobil araçla bugün Söke'de, Perşembe günü Germencik'te ve Cuma günü de İncirliova'da vatandaşlarla bir araya gelecek.