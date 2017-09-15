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15 Eylül 2017 09:16

Mondial, tarım aletleri satışına başladı

AYDIN (İHA) – Türkiye’de ilkler arasında yer alan ve motosiklet sektörü ile ticari hayatına başlayıp büyüyen Uğur Motorlu Araçlar bünyesinde yer alan Mondial motosiklet satışlarının ardından tarım makineleri satışına başladı.

Mondial, tarım aletleri satışına başladı

15 Eylül 2017 09:16


Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan Uğur Motorlu Araçlar kendi tescilli markası olan "Mondial" şimdi de Mondial Tarım adı ile tarım alet ve ekipmanlarında çiftçilere hizmet vermeye başladı.


Gerek iklimsel değişiklikler gerekse son yıllarda tarımda çalışacak işçi bulamadığı için zamanla yarışan çiftçinin en büyük destekçisinin son teknoloji ürünü modern alet ve ekipmanlar olacağını belirten Mondial Tarım yetkilileri, “Tarım sektöründe çalışan sayısının günden güne azalması, her çiftçinin iş gücüne ihtiyaç duyduğu bir zaman diliminde işçi bulunamamasına sebep oluyor. Bu da verimliliği arttırmanın önündeki en büyük engellerden biri ve makine kullanımını zorunlu kılıyor. Tarım aletleri kullanımı, arazilerin bakımının kolaylaşmasını, hasadın daha verimli yapılmasını sağlayarak daha az iş gücü ile daha verimli ürün alınmasına olanak sağlıyor. Bu sayede daha bilinçli bir tarım yapılarak iş gücü maliyeti azalıyor, ürün verimi ve elde edilen kazanç artmış oluyor. Özellikle mevsimsel geçişlerin hızlanması ile çiftçinin kısa zamanda tüm tarım işlerinin verimli bir şekilde yapmasını zorunlu kılıyor. Bu da ancak tarım aletlerinin etkin kullanımı ile mümkün hale geldi. Hedefimiz hasat ve bakım işlerinde tüm çiftçilerin yeterli ve dayanıklı tarım aletine sahip olmasını sağlayarak çiftçinin hem işini zamanında yapmasını sağlamak hem de kazancını arttırmak” diye konuştular.




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