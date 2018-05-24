Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, öğleden sonra Dalama - Yenipazar karayolu Umurlu Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Umurlu Mahallesi’ndeki mezbahada çalışan ve işi bittikten sonra evine doğru yola çıkan Üzeyir Sakman (27) idaresindeki 09 UG 836 plakalı motosiklet, kavşağa geldiğinde Orhan Ö.’nün kullandığı ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan 09 DJ 621 plakalı belediye minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Üzeyir Sakman, yere düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı Tanju Türkoğlu (27) ise ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tanju Türkoğlu’nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan Üzeyir Sakman’ı olay yerine gelen yakınları teşhis etti. Kazayla ilgili olarak belediye görevlisi şoför Orhan Ö. gözaltına alınırken; soruşturmanın devam ettiği bildirildi.