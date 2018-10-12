Motosiklet sahiplerini tedirgin eden hırsız yakalandı

Aydın'da ilçe ilçe dolaşıp motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen bir şüpheli son işinde yakalandı. Çine'den çaldığı motosiklet ile Aydın'da gezintiye çıkan Davut B. İsimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Çine ilçesi Soğancılar Mahallesi'nde 6 Ekim günü yaşanan motosiklet hırsızlığı olayı üzerine çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyerek hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin Davut B. İsimli şahıs olduğunu belirledi. Şahsın eşgali üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin şahsı çaldığı motosikletle gezinti yaparken Aydın Efeler ilçe merkezinde yakaladı. Aynı şahsın yapılan parmak izi çalışmasında Umurlu'dan da başka bir motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı belirlendi.

Çaldığı motosikletle birlikte Çine'ye götürülen şahıs adliyeye sevk edilirken motosiklet de sahibine teslim edildi. Hakim karşısına çıkan ve sabıkası da olduğu öğrenilen Davut B. Tutuklanarak Çine Cezaevine gönderildi.