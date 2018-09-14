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Motosiklet sürücüsü metrelerce uçtu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce uçarak ağır yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce uçarak ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Altıntaş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 09.30 sularında meydana geldi. 09 PC 034 plakalı motosikletiyle Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden Yusuf G, Türk Ocağı caddesine dönmek isteyen İbrahim Ç. idaresindeki 20 GH 558 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü uçarak metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza hakkında soruşturma başlattı.

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