Motosiklet sürücüsünün talihsiz ölümü

Kameralara takılan feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, güvenlik güçleri kaza esnasında motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan ve kazadan sonra arkadaşını terk edip kaçan şahsı arıyor.

Kaza gece yarısı Köşk Ovaköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; E-87 kara yolunda Köşk istikametinden Umurlu istikametine seyir halinde olan İsmail Tosun (30) yönetimindeki motosiklet Daville Kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü aşıp karşı şeride geçti. Bu sırada dengesini kaybeden motosiklet, sürücüsü ve arkasında bulunan yolcusu ile yere düştü. Motosikeltin arkasındaki yolcu kazadan sonra kaçarken, karşıdan gelen araçlar yolun ortasında kalan sürücünün üzerinden geçti. Yoldan geçen başka sürücülerin olayı görüp ihbar etmesi ile kaza mahalline gelen sağlık ekipleri 30 yaşındaki İsmail Tosun’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma tarafından el konulan kazada olay yeri inceleme ekipleri motosikletin yanında yarısı içilmiş alkol şişesi ele geçirdi. Kaza mahallinin yakınında bulunan akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına da yansıyan kazada, yolun ortasına düşen motosiklet sürücüsünün üzerinden başka araçların geçtiği belirlendi. Görüntüleri inceleyen ekipler aynı motosiklette yolcu olarak bir kişinin daha bulunduğunu ancak yolcu konumundaki kişinin kazadan sonra yerden kalkıp kenara çekildiğini daha sonra olay yerinden uzaklaştığını belirledi. İsmi henüz tespit edilemeyen ikinci şahsın arandığı belirtildi.

Kazadan sonra olay yerine gelen Köşk Kızılcayer Mahallesi’nde ikamet eden İsmail Tosun’un yakınları gözyaşlarına hakim olamayıp fenalık geçirdi. Motosiklet sürücüsünün yol ortasında kalan cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü ve kazadan sonra ölen arkadaşını terk edip giden şahsın arandığı belirtildi.