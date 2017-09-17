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17 Eylül 2017 15:28

Motosiklet tutkunları Kuşadası’nda buluştu

Kuşadası’nda bu yıl 11.

Motosiklet tutkunları Kuşadası’nda buluştu

17 Eylül 2017 15:28

’si düzenlenen Kuşadası Motosiklet Festivali sona erdi. Kuşadası Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen ve 4 gün süren festivale Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce motosiklet tutkunu katıldı.


2007 yılından beri gerçekleştirilen ve artık geleneksel hale gelen Kuşadası Motosiklet Festivali bu yıl da Yılancı Burnu mevkiinde Jade Beach Club’ın giriş bölümünde gerçekleştirildi. Tamamen ücretsiz olan festivalin ilk gününde Türkiye’nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunları kayıt yaptırarak, festival alanındaki yerlerini aldı. Her yıl renkli görüntülerin yaşandığı festival boyunca eğitim, dj show, yarışmalar yapılacak, kamp alanı ve tanıtım stantları ile 2. el pazarı kuruldu. 4 gün süren ve Kuşadası Belediyesi’nin de destek sağladığı festivalde, ayrıca Murat Çelebi ile Ankarga ve İyi Kötü Kararsın grupları tarafından ücretsiz halk konserleri gerçekleştirildi.


Kuşadası Motosiklet Kulübü Başkanı İsmail Aktaş, geleneksel hale gelen festivalin Türkiye’nin dört bir yanından motosiklet tutkunlarını ağırladığını belirterek, “ 4 gün süren festivalimiz artık bir marka halini aldı. Gösterilen ilgiye teşekkür ediyorum “ dedi.




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