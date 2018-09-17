Motosiklet tutkunları Kuşadası'nda buluştu

Kuşadası Motosiklet Festivali sona erdi.

Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet tutkununun katılımı ile gerçekleşen festivalde, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden gelen yaklaşık 2 bin motosiklet sevdalısı 12. kez Kuşadası'nda buluştu. Gerçekleştirilen ve yurt dışından da çok sayıda motosiklet tutkununun katıldığı 12. Kuşadası Motosiklet Festivali alanında buluşan motosiklet festivalde konserler düzenlenirken motosiklet tutkunları, etkinlikler ile neşeli dakikalar yaşadı.

Festivalin son günü ise yüzlerce motosiklet tutkunu Kuşadası sokaklarında şehir turu yaptı.