Motosikletiyle kaza yaptı, uyuşturucudan arandığı ortaya çıktı

Polisin yaptığı bir başka operasyonda da evinde uyuşturucu madde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bölünmüş yol çalışması devam eden Kuşadası çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında M.B. yönetimindeki 09 BJ 764 plakalı motosiklet ile bir kamyonet çarpıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.B’nin uyuşturucu ticareti yapmak suçundan arandığını belirledi. Gözaltına alınan M.B., polisteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.

Bu arada, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine dün akşam Hacıfeyzullah Mahallesi’ndeki bir eve baskın düzenledi. T.B’ye ait evde yapılan aramada 116 gram esrar maddesi ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan T.B’ye işlemlerinin tamamlanmasıyla adliye çıkarıldı.