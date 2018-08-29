Motosikletle keşif yapıp otomobille çaldılar

Edinilen bilgiye göre; Söke’deki bir alışveriş merkezinde meydana gelen kablo hırsızlığı olayını araştıran jandarma ekipleri, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu iki motosikletli şahsın kabloların olduğu mevkiide dolaştıkları ve akabinde otomobille gelerek kabloları çaldıklarını tespit etti. İl genelindeki güvenlik birimlerine bildirilen araç, jandarma asayiş timlerince yol güzergahında kaçamadan kıskıvrak yakalandı.

Adli makamlardan alınan izinle araçta yapılan arama sonucu bagaj kısmında alışveriş merkezinden çalınan kablolar bulunarak el konuldu. Araç sürücüsü ifadesinde E.D., G.K. ile birlikte hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Hırsızlık olayı şüphelisi G.K., yapılan araştırmalar sonucu olay yeri yakınında yakalandı. Gözaltına alınan her iki şüpheli adli makamlara sevk edildi.