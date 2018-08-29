Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 12:20

Motosikletle keşif yapıp otomobille çaldılar

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Söke ilçesinde, motosikletle keşif yaptıkları alışveriş merkezine daha sonra otomobille gelerek kablo çalan iki şüpheli jandarmadan kaçamadı.

Motosikletle keşif yapıp otomobille çaldılar

29 Ağustos 2018 12:20


Edinilen bilgiye göre; Söke’deki bir alışveriş merkezinde meydana gelen kablo hırsızlığı olayını araştıran jandarma ekipleri, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu iki motosikletli şahsın kabloların olduğu mevkiide dolaştıkları ve akabinde otomobille gelerek kabloları çaldıklarını tespit etti. İl genelindeki güvenlik birimlerine bildirilen araç, jandarma asayiş timlerince yol güzergahında kaçamadan kıskıvrak yakalandı.


Adli makamlardan alınan izinle araçta yapılan arama sonucu bagaj kısmında alışveriş merkezinden çalınan kablolar bulunarak el konuldu. Araç sürücüsü ifadesinde E.D., G.K. ile birlikte hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Hırsızlık olayı şüphelisi G.K., yapılan araştırmalar sonucu olay yeri yakınında yakalandı. Gözaltına alınan her iki şüpheli adli makamlara sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç