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06 Mayıs 2018 02:31

Motosikletli gencin hayatını yaya kurtardı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Motosikletli gencin hayatını yaya kurtardı

06 Mayıs 2018 02:31

Motosikletli genç çarpmanın etkisiyle araçtan fırladı. Gencin hayatını yolda yaya olarak bekleyen kadın kurtardı.


Karacasu Yaylalı Mahallesi Tavas Caddesinde meydana gelen kaza görgü tanıklarının ifadesine göre herkesi şaşırtan bir kurtuluşla sonuçlandı. Otomobilin çarptığı Cafer Gök isimli motosikletli genç sert bir şekilde yere düşüp kafasını yere çarpmaktan yolda bekleyen kadının sayesinde kurtuldu. Olay sonrası yaya olarak yolda bulunan kadın ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi otomobil sürücüsü yaptı.




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