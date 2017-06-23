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23 Haziran 2017 10:48

Motosikletli tacizci tutuklandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, takip ettiği dört kadını elle taciz ettiği iddia edilen ve ’motosikletli tacizci’ olarak korku salan zanlı, polisin kurduğu özel ekip tarafından yakalandı.

Motosikletli tacizci tutuklandı

23 Haziran 2017 10:48


Efeler ilçesinde bulunan farklı mahallelerde son bir ay içerisinde dört kadının elle taciz edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu. Ekipler taciz olaylarının meydana geldiği bölgelerde yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Vatandaşlarla da yüz yüze görüşmeler yapan ekip, şüphelinin bir taciz olayını gerçekleştirirken görüntüsüne ulaştı. Şüphelinin eşkalini belirleyen polis, evine giderek E.A.’yı (28) gözaltına aldı. E.A.’nın evinde taciz olaylarında kullanılan renk ve modelde bir motosiklet bulundu.


Tacize uğrayan dört kadın, kendilerine tacizde bulunan kişinin E.A. olduğunu teşhis etti. E.A., sorgusunda cinsel saldırı olaylarını kendisinin yaptığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., tutuklanarak cezaevine konuldu.




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