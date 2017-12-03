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03 Aralık 2017 13:52

Motosikletliye tabanca çeken otomobil sürücüsü gözaltına alındı

İzmir’de kendisine korna çalan motosikletliye tabanca çeken otomobil sürücüsü, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gözaltına alındı.

Motosikletliye tabanca çeken otomobil sürücüsü gözaltına alındı

03 Aralık 2017 13:52


İzmir’in Bornova ilçesi Ankara Caddesinde gerçekleşen olayda, otomobil sürücüsü kendisine korna çaldığını iddia ettiği motosiklet sürücüsüne tabanca çekti. Olay anı ise kask kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili çalışma başlatan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünün G.B.C. olduğunu tespit etti. Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ikamet eden ve araç alım satımı yaptığı belirlenen G.B.C., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.B.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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