MÜ Rektörü Harmandar’dan ADÜ’ye ziyaret

Dr. Mansur Harmandar, Adnan Menderes Üniversitesini (ADÜ) ziyaret etti.
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar’ı makamında ağırladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Törün Özer’in de hazır bulunduğu ziyarette, yeni akademik yıl öncesinde üniversitelerin durumu hakkında değerlendirmeler yapıldı.
İki üniversite arasındaki dostluk ve iş birliğinin artarak devam edeceğini söyleyen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harmandar’ın Adnan Menderes Üniversitesini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.