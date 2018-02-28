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28 Şubat 2018 09:14

Muay Thai Şampiyonasında Aydın rüzgarı esti

Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığının 2018 yılı faaliyet takviminde yer alan Muay Thai Türkiye Şampiyonası’na Aydınlı sporcular damga vurdu.

Muay Thai Şampiyonasında Aydın rüzgarı esti

28 Şubat 2018 09:14


Aydın’ı temsilen Aydın Kung-Fu Spor Kulübü, Kuşadası Gençlik Spor Kulübü ve Bahadır Savunma Sanatları Spor Kulübü sporcuları şampiyonadan 7 madalya ile döndü.


Aydın Kung-Fu Spor Kulübü Sporcusu Fadime Atalay ve Rabia Nur Uslu Türkiye Şampiyonluğu elde ederek altın madalyanın sahibi oldular. Kuşadası Gençlik Spor Kulübü adına şampiyonaya katılan Saadet Koyuncu, Ozan Ali Akkılıç, Erhan Yardımcı ve Alperen Biltekin ödül kürsünün üçüncü basamağında yer alarak bronz madalyanın sahibi oldular.


Bahadır Savunma Sanatları Spor Kulübü sporcusu Elif Köylüoğlu şampiyonada başarılı maçlar çıkartarak bronz madalyanın sahibi oldu.


Şampiyonlardan Anlamlı Ziyaret


Şampiyonada iki altın madalya kazanan Fadime Atalay ve Rabia Nur Uslu ile Aydın Kung-Fu Spor Kulübü Başkanı Murat Kaya ve Muay Thai Dünya İkincisi Nefise Atalay Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu.


Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Nurettin Bayram ve Spor Şube Müdürü Vekili Mikail Kavaklı tarafından derece elde eden başarılı sporculara hediye takdim edildi. Sporcuları ve Antrenörleri Murat Kaya’yı tebrik eden İl Müdürü Vekili Nurettin Bayram, Rusya’da yapılacak Wushu Avrupa Şampiyonasına ve Thailand’da yapılacak Muay Thai Dünya Şampiyonası katılmaya hak kazanan sporculara başarılar diledi.




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