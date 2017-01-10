Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 15:43

Mucit Köylü Kar ve Buzda Düşmeden Yürümenin Sırlarını Anlattı

Mucit Köylü Kar ve Buzda Düşmeden Yürümenin Sırlarını Anlattı

10 Ocak 2017 15:43

Aydın’da nadir görülen kar yağışı günün en önemli konusu haline geldi. Aydın il genelindeki tüm ilçelerin yüksek kesimleri karla buluştu. Birçok yerleşim birimi yaklaşık 6 yıl ardan sonra karla tanışırken, yamaç olan köylerde kar ve buzlanmaya karşı vatandaşların aldıkları ilginç önlemler dikkat çekti.
Aydın’ın en yamaç köylerinin başında yer alan Köşk İlçesi’ne bağlı Ilıdağ Köyü’nde yaşayan Mehmet Elbey, kar ve buzda düşmeden yürümenin de bir sanat olduğunu belirterek gündelik ayakkabılarına zincirleyerek kar ayakkabısına dönüştürdü. Özellikle yamaçlarda karın donması nedeniyle yürümenin zorlaştığını ancak zincirlediği ayakkabıları ile kar ve buzlanmada daha rahat yürüdüğünü söyleyene Elbey, “Yamaçlarda sıkıntısız bir yürüyüş için ayakkabıların zincirlenmesi gerek. Bu sistemi televizyonda görmüştüm. Çok rahat” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    11°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç