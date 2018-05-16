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16 Mayıs 2018 11:48

Müftü Aksu, Gümüşhane’ye veda etti

Gümüşhane’de 2014 yılından beri İl Müftüsü olarak görev yaparken geçtiğimiz hafta yayımlanan kararname ile Aydın İl Müftüsü olarak atanan Ercan Aksu için veda yemeği düzenlendi.

Müftü Aksu, Gümüşhane’ye veda etti

16 Mayıs 2018 11:48


Gümüşhane Valisi Okay Memiş tarafından verilen yemek programı tarihi Özdenoğlu konağında gerçekleştirildi.


Programda konuşan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Aksu’ya yeni görev yerinde başarı dileklerinde bulunarak, “İnşallah orada da hayırlı hizmetler görmesini temenni ediyorum. Diyanet teşkilatı önemli bir teşkilat. 15 Temmuz’da bu teşkilatın önemini bir kez daha anladık. Kendisinden oldukça memnunduk. Bütün emekleriniz için teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin” dedi.


Belediye Başkanı Ercan Çimen ise kendisinin Belediye Başkanı seçildiği yıl Gümüşhane’ye atanan Müftü Aksu ile 4 yıldır beraber çalıştıklarını belirterek, “Gümüşhane’ye yaptığınız hizmetler için teşekkür ediyoruz” diyerek Aksu’ya yeni görevine başarılar diledi.


Aydın’a İl Müftüsü olarak atanan Ercan Aksu da konuşmasında Türkiye’nin birçok bölgesinde çalıştığını hatırlatarak, “Gümüşhane çok huzurlu, insanı, havası, yaylaları ayrı güzel bir il. Kurumlarımızla büyük bir uyum içerisinde çalıştık. Her şeyin bir başlangıcı birde sonu var. 4 yıl kısa bir zaman değil ama zamanın göz açıp kapanıncaya kadar geçtiğini görüyoruz. Bu bir bayrak yarışı. Elimizden geldiğince hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk” diye konuştu.


Perşembe günü Aydın’a gideceğini ve Cuma günü göreve başlayacağını hatırlatan Aksu, “İyi ki Gümüşhane’ye gelmişim. İnsanları güzel, insana değer veren insanlar var Gümüşhane’de. Giderken üzülüyoruz. Çok değerli dostlarımız oldu. Önemli olan burada hoş bir sada bırakabilmek” ifadelerini kullandı.


Programa Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Ağır Ceza Reisi Muhammet Hilmi Avan, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Garnizon Komutanı Albay Cezayir Danışan, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve kamu kurum müdürleri katıldı.


Yapılan konuşmaların ardından Müftü Aksu’ya çeşitli hediyeler takdim edildi ve kapıda uğurlandı.




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