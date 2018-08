Müftü Aksu’dan Başkan Özakcan’a ziyaret

Mesut Özakcan’ı ziyaret etti.

Geçtiğimiz Mayıs ayında eski müftü Ömer Kocaoğul’un emekliliğinin ardından Gümüşhane müftüsü iken Aydın’a atanan Ercan Aksu Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti.

Aydın’ı çok sevdiğini kaydeden Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, “Aydın insanları gibi sıcak bir memleket. Buraya atanmaktan mutlu oldum. Mesut başkanımıza vatandaşların ‘Efeler’in Mesut Ağabeyi’ diye hitap ettiğini duydum. Kendisi gerçekten bu ismi sonuna kadar hak ediyor. Kendisine görevinde kolaylıklar diliyorum” dedi.

Efeler Belediyesi olarak her kurum ve kuruluşa kapılarının her zaman açık olduğunu ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Bugüne kadar il ve ilçemizdeki tüm kurumlarla uyum içerisinde çalıştık. Bundan sonra da bu dayanışmamız sürecek. Müftülüğümüz ile de her zaman irtibat halindeyiz. Müftümüze nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuşarak Müftü Aksu’ya yeni görevinde başarılar diledi.