Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 14:07

Müftü Aksu’dan Başkan Özakcan’a ziyaret

Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, Efeler Belediye Başkanı M.

Müftü Aksu’dan Başkan Özakcan’a ziyaret

07 Ağustos 2018 14:07

Mesut Özakcan’ı ziyaret etti.


Geçtiğimiz Mayıs ayında eski müftü Ömer Kocaoğul’un emekliliğinin ardından Gümüşhane müftüsü iken Aydın’a atanan Ercan Aksu Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti.


Aydın’ı çok sevdiğini kaydeden Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, “Aydın insanları gibi sıcak bir memleket. Buraya atanmaktan mutlu oldum. Mesut başkanımıza vatandaşların ‘Efeler’in Mesut Ağabeyi’ diye hitap ettiğini duydum. Kendisi gerçekten bu ismi sonuna kadar hak ediyor. Kendisine görevinde kolaylıklar diliyorum” dedi.


Efeler Belediyesi olarak her kurum ve kuruluşa kapılarının her zaman açık olduğunu ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Bugüne kadar il ve ilçemizdeki tüm kurumlarla uyum içerisinde çalıştık. Bundan sonra da bu dayanışmamız sürecek. Müftülüğümüz ile de her zaman irtibat halindeyiz. Müftümüze nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuşarak Müftü Aksu’ya yeni görevinde başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç