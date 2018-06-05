Muharrem İnce: “Ailem Demokrat Partiliydi”

Seçim çalışmaları kapsamında Aydın’da gerçekleştirdiği mitingin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Çeştepe Mahallesi’nde düzenlenen iftara katılan Muharrem İnce, daha sonra Adnan Menderes’in köyü olan Çakırbeyli Mahallesi’ni ziyaret etti. Çakırbeyli Muhtarlığında oluşturulan Adnan Menderes müzesini ziyaret eden İnce, kendisini karşılayan Mehter Marşı ile karşılayan Aydın Büyükşehir Belediyesi bayan Mehter Takımı üyelerine zil çalarak eşlik etti.

Çakırbeyli’de yaşayan köylü kadınları sahneye davet ederek konuşmasını onların arasında yapan Muharrem İnce, “Demokrasi tarihimiz mücadelelerle doludur, ayıplarla doludur, başarılarla doludur. Siz de Türkiye demokrasi tarihinde önemli mücadeleler vermiş ve sonrasın haksızlığa uğramış, Başbakanlık yapmış rahmetli Adnan Menderes’in köylülerisiniz. Sizinle benim aramda önemli bir bağ var. Benim ailem de Demokrat Partiliydi. Dedem Demokrat Partiliydi, babam Adalet Partiliydi ama ben hep CHP’liydim. Yani yalan yok, ben hep CHP’liydim. Ama şunu söyleyeyim Demokrat Parti ile CHP’nin ortak noktaları var. Demokrat Parti’nin Cumhuriyetle sorunu yoktu, Atatürk ile sorunu yoktu. Yaşam şeklimizle bir sorunu yoktu. Farklı düşüncelerimiz oldu, mücadele ettik. Nazmiye Hanım vefat etikten sonra Bülent Tezcan ile birlikte rahmetli Süleyman Demirel’e başsağlığı ziyaretine gittik. Bize şunu söyledi; ’Çocuklar hayatım CHP ile mücadeleyle geçti ama bugün CHP’nin büyük bir mücadele ettiğini görüyorum. Size tarihi bir sorumluluk düşüyor’ dedi. Bunu hiç unutmuyorum” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun eşlik ettiği Muharrem İnce’ye ziyaretinin anısına Çakırbeyli Muhtarı Mehmet Demir tarafından plaket takdim edildi. Kendisine Koçarlı’nın meşhur çam fıstığı hediye edilen İnce’nin, “Arkadaşlar, bunun enerjisi çok yüksekmiş. Yarın Urfa ve Eskişehir’de 2 mitingimiz var. Yanlarına bir tane daha ekleyin” demesi, vatandaşları gülüşmelere neden oldu.