Muhtar adaylarından Başkan Atabay’a ziyaret

Deniz Atabay’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Yeni mahalle muhtar adayı Mehtap Meracı, “Deniz Başkanım, muhtarların asli görevi vatandaş ile Devlet arasında köprü olmaktır. Ben Didim’de doğdum ve büyüdüm. Yıllardır esnaflık yapıyorum. Hem mahalle sakinlerimi hem de mahallemi iyi tanıyorum. Mahalle sakinlerimin büyük bir desteği var. Seçimi kazanacağımdan da hiç kuşkum yok. Zaten onların isteği ile yola çıktım. Çıktığım yolda da asla geri dönme gibi bir niyetim yok. Siyaset üstü davranacağım ve mahallemde birlik ve bütünlüğü sağlayacağım. Devlet ile Vatandaş arasında köprü olarak, sorunsuz bir mahalle yaratmayı hedefliyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Efeler mahallesi muhtar adayı Özgür Uludağ ise, “Aslen Sivaslıyım. Sivas’ta doğdum. Ancak 25 yıldır Didim’de yaşıyorum. İnsanların doğduğu yer tabi ki önemlidir ama birde doyduğu yer var. 25 yıldır Didim’de para kazandım. Çocuklarımı burada büyütüyorum. Temel prensibim herkes yaşadığı yere sahip çıkmalıdır. Didim’de yaşıyorsan Didimliyim diyebilmelisin. Ben kendime Didimliyim diyebiliyorum ve yaşadığım kente de sahip çıkmak istiyorum. Kimse alt kimliklerini öne sürerek, hemşehricilik üzerinden siyaset ya da ticaret yapmamalıdır. Hemşehricilik dernekleri yardımlaşma ve dayanışma açısından iyi fakat siyasete alet olmamak koşuluyla. Ben klasik bir muhtar olmayacağım. Ancak adil olacağım. Mahallemin sorunları için aşındırmayacak kapı bırakmayacağım. Başaracağımdan da hiç kuşkum yok. Mahallemde şeffaflık hakim olacak. Herkesin her şeyden haberi olacak” dedi.

Muhtarların konuşmalarını dinleyen T.C. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay da, “Öncelikle medeni cesaretinizden dolayı sizleri kutlarım. Toplumda önderlik yapmaya kalkışmak cesaret ister. Demek ki sizde bu cesaret var. Muhtarlık çok önemli bir kurum. Çünkü Vatandaş ile Devlet arasında köprü oluyorsunuz. Siyaset üstü bir kurum olduğu için de bazı kapıları açmak daha da kolaylaşır. Tabi ki, zorlukları da çok. 7/24 vatandaşla beraber olacaksın. Sorunları birinci elden dinleyeceksin. Bizler muhtarlarımıza inanıyoruz ve güveniyoruz. Onlardan gelen talepleri her zaman dinleriz. Eğer imkanlarımız ölçüsünde yapacağımız bir iş olursa da yaparız. İnanmak, başarıyı getirir. Sizleri çok inançlı gördüm. Başarılar dilerim” dedi.