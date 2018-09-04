Muhtar Balcıoğlu’ndan Başkan Çerçioğlu’na teşekkür

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Yaylapınar Mahallesi’ni asfalt sathi kaplamayla buluşturdu. Mahalle muhtarı Dündar Balcıoğlu’nun en büyük isteği olan Yaylapınar ile Çobanlar Mahallesi arasındaki eski yol Büyükşehir belediyesi tarafından genişletilerek modern hale getirildi. Mahalledeki tüm sorunların tek tek çözüldüğünü söyleyen muhtar Balcıoğlu, “Aydın Büyükşehir Belediyesi bu zamana kadar ne istediysek yaptı” dedi.

Yaylapınar Mahallesi’ni Çobanlar Mahallesi’ne bağlayan yolda hem altyapı hem de üstyapı çalışmasının tamamlandığını söyleyen muhtar Dündar Balcığlu, “Öncelikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na Yaylapınar Mahallesi’ne yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Mahallemizin anayolunda vatandaşlarımızın can güvenliği için çelik bariyer yapıldı. Yine mahallemizin en önemli ihtiyacı olan yolun yapımında, genişletilen yolun kenarlarına ASKİ ekipleri tarafından büz döşeme çalışması gerçekleştirildi. Yolun daha güvenli olması için trafik ikaz ve uyarı levhaları yerleştirildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın bize verdiği bilgilere göre önümüzdeki günlerde yine mahallemizin ihtiyaç olan yerlerinde yol genişletme çalışmaları başlayacak” şeklinde konuştu.

Yaylapınar Mahallesi’nin çok verimli bir mahalle olduğunu belirten muhtar Balcıoğlu, “Mahallemizde yılda 1.000 ila 1.500 ton kestane potansiyelimiz var. Bu yapılan yollar olmasa vatandaşlarımız kestanelerini nasıl götürecek, nasıl pazarlayacak” dedi. Özellikle üreticilerin yapılan hizmetlerden çok memnun olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, “ Büyükşehir belediyesinin yapmış olduğu bu hizmetler mahallemize ve vatandaşlarımıza büyük fayda sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları belirli aralıklarla mahallemizi ziyaret ediyor, çalışmaları denetliyor ve bizlere çalışmalar hakkında bilgiler veriyor. Fen İşleri Daire Başkanı, ASKİ müdürleri ve mahallemizde çalışan tüm personele ayrı ayrı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin planlı ve programlı olarak çalışmalarına devam ettiğini belirten muhtar Dündar Balcıoğlu, “Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin yapmış olduğu hizmetler nedeniyle mahallemizde hiç su sorunu yaşamıyoruz. Gerekli sondaj çalışması yapıldı, depolarımız ASKİ personeli tarafından düzenli olarak temizleniyor. Bu sebepten dolayı başta Özlem başkanımız olmak üzere bütün ekibine mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.