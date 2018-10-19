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Muhtar Çamoğlu, “Büyükşehir'den memnunuz”

Aydın’ın Efeler ilçesi Cuma Mahallesi Muhtarı Nafiz Çamoğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalardan memnun olduğunu belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Aydın'ın Efeler ilçesi Cuma Mahallesi Muhtarı Nafiz Çamoğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan memnun olduğunu belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.


Başkan Çerçioğlu'nun düzenlediği buluşmalarla kendileriyle bir araya gelip taleplerini dinlediğini ve yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları başlattığını belirten Çamoğlu, bu hafta içerisinde bunun örneğini yaşadığını belirtti. Hafta başında başkan Çerçioğlu'yla Efeler muhtarları olarak bir araya gelip taleplerini ilettiklerini belirten Çamoğlu, kendisini durak talebinin derhal yerine getirilmeye başlandığını söyledi. Başkan Çerçioğlu'ndan Özgecan Parkı'nın yanına durak talebini ilettiğini belirten Çamoğlu, hemen ertesi gün Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin buraya durak çalışmasına başladığını söyledi.


Aynı toplantıda başka muhtarların da taleplerini başkan Çerçioğlu'na ilettiklerini belirten böylesi buluşmaların oldukça verimli olduğunu belirtti.

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