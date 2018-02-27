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27 Şubat 2018 10:40

Muhtar Demir: “Çakırbeyli, Çerçioğlu ile çağ atladı”

Çakırbeyli Muhtarı Mehmet Demir, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sayesinde Çakırbeyli’nin çağ atladığını belirterek, “Topuklu Efemiz sayesinde Çakırbeyli hak ettiği yere geldi” dedi.

Muhtar Demir: “Çakırbeyli, Çerçioğlu ile çağ atladı”

27 Şubat 2018 10:40


Başkan Çerçioğlu’na Çakırbeyli halkı adına mahalleye yapılan hizmetler nedeniyle teşekkür eden Muhtar Demir, “Bizim burada Yiğidi öldür hakkını inkar etme derler. Çakırbeyli’ye Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri görmemek insafsızlık olur. Yapılan hizmetler burada. Herkes neler yapıldığını görüyor. Çerçioğlu’na minnettarız. Dışarıdan gelen insanlarda çok mutlu oluyor. Hizmet gelmiyor ya da sokaklar çamur oluyor gibi yapılan haber gerçeği yansıtmıyor. Gelip bana danışsınlar ben neler yapılmış anlatırım” dedi


Çakırbeyli’ye yapılan hizmetlerin saymakla bitirilemeyeceğini belirten Demir, “ Şu an oturduğumuz Muhtarlık binası ve çok amaçlı salonumuz Sayın Çerçioğlu başkanımızın Çakırbeyli’ye hediyesidir. Mahallemizde alt yapı, kanalizasyon ve içme suyu borularının yenilenme çalışmaları devam ediyor. Her pazar kurulan köy pazarı ise ülke gündemine oturdu. Yerel ürünlerimizi tanıtma fırsatı yakaladık. Ayağımıza kadar sarı civciv otobüsler geliyor. Daha ne isteriz ki. Bugüne kadar görmediğimiz hizmeti Büyükşehir ile gördük. Çağ atladık. Allah Çerçioğlu başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Biraz halkımız sabır gösterirse çok büyük hizmetlerin tamamlandığını göreceğiz. Alt yapımız hemen hemen bitti, şimdi üst yapı çalışması var. Halkımız anlayış gösterecek” diye konuştu.




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