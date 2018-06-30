Muhtarlardan Başkan Alıcık’a büyük sürpriz

Nazilli merkez ve kırsal mahallelerde görev yapan mahalle muhtarları, 22 Haziran’da 52 yaşına giren Belediye Başkanı Haluk Alıcık’a doğum günü sürprizi düzenledi. Başkanlık makamında düzenlenen kutlama için ‘uç beylerim’ dediği mahalle muhtarlarına teşekkür eden Alıcık, “Muhtarlarımızın yeri bizde her zaman ayrıdır. Kendilerine bu güzel ziyaret için teşekkür ediyorum. Birlikte Nazillimiz için çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice güzel, sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar diliyorum” diye konuştu.