Muhtarlardan Başkan Özakcan'a destek

Mesut Özakcan ve mahalle muhtarları Ankara'yı ziyaret etti. Düzenlenen gezi öncesi muhtarlar, Mesut Özakcan'ı hazırladıkları pankartla karşıladı.

Düzenlenecek gezi için 60'ın üzerinde mahalle muhtarı ve Başkan Özakcan, Efeler Belediyesi hizmet binası önünde bir araya geldi. Efeler Belediyesi önünde düzenlenecek gezi için bir araya gelen muhtarlar, hazırladıkları ve üzerinde ‘Efeler İlçesi Tüm Muhtarları Başkanımız Mesut Özakcan İle Birlikte' yazılı pankartla, Başkan M. Mesut Özakcan'a her türlü desteği verdiklerini dile getirdiler.

Mesut Özakcan, mahalle muhtarlarının kendisine verdiği desteğe teşekkür ederek,” Demokrasinin en önemli birimi ve temel taşlarından biride muhtarlarımızdır. Efeler Belediyesi olarak bugüne kadar muhtarlarımız ile birlikte olmaktan ve hizmet etmekten büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Efeler Belediye Başkanı olarak şahsım ve değerli muhtarlarımız, hepimiz gönül, hizmet ve devlet adamıyız. Mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizde büyük rol üstlenen muhtarlarımızla bir arada olmaktan son derece mutluluk duyuyorum. Bu tarz buluşmaların motivasyonun yanında birlik, beraberlik, dostluk ve aile duygusu içerisinde hareket etmemizi sağlayacağına inanıyorum. İlçemizi daha güzel yarınlara el birliğiyle taşıyacağız. Birlik ve uyum içerisinde çalıştığımız muhtarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

60'ın üzerinde mahalle muhtarı ile Mesut Özakcan Ankara gezisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) ve Anıtkabir'i ziyaret etti. TBMM ziyaretinde Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ve muhtarlara Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'da katıldı. Anıtkabir'de toplu hatıra fotoğrafı çektiren kafile hep birlikte guzel bir gezi gerçekleştirdiklerini belirttiler.