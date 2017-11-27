Muş kafilesi Aydın’da ağırlandı

Muş’tan gelen öğrenciler, İzmir Adnan Menderes havalimanından 3 adet otobüse bindirilerek Kuşadası ilçesine getirildi. Kuşadası Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu tarafından hazırlanan karşılama töreninde Aydın ve Muşlu öğrenciler bir araya geldi.

Gezi programı öğrencilerin Zeytinyağı Tarihi Müzesi ve Değirmen’e götürülmesiyle başladı. Zeytinyağı Müzesini ilgiyle inceleyen öğrenciler, müzede zeytinyağının üretim aşamasından soframıza gelene kadar hangi yollardan geçtiğinin öyküsüne tanıklık ettiler. Müzeden sonra hayvanat bahçesindeki hayvanlarla vakit geçiren öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Kuşadası Güzelçamlı’dan açılan iki tekne ile İlk defa deniz gören ve tekne turuna çıkan öğrencilerin, mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Öğrencilerin en çok ilgisini çeken ise, Aydın’ın Söke ilçesi Doğanbey Köyü’nde yer alan Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Ziyaretçi ve Tabiat Tanıtım merkezindeki Büyük Menderes Deltası’nda yaşamış ve yaşayan hayvan türlerinin örnekleri öğrenciler tarafından ilgiyle incelendi. Bu alanda yaşayan hayvan türleri hakkında müze yetkililerince sunum yapıldı.

Muş’tan gelen katılımcılara Kuşadası Öğretmenevinde yapılan programda konuşan, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “Ülkemiz fırsatlar ülkesi çok çalıştığınızda, yaptığınız işi en iyi şekilde yaptığınızda ulaşamayacağınız hiçbir hedef yoktur. Hepiniz birer doktor, hakim, savcı, vali olabilirsiniz ya da yaptığınız işi şevkle en iyi şekilde yaparsanız zengin bir iş adamı dahi olabilirsiniz. Sizlerin Ülkemiz için en iyi görevlerde olduğunuzu görmeyi isteriz. Buradan döndüğünüzde Muş’taki ailelerinize ve akrabalarınıza bizlerden selamlar götürmenizi istiyorum” dedi.