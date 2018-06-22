Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

AK Parti’li Savaş, mitingin ardından yaptığı açıklamada, rekor katılım için hemşerilerine teşekkür etti. Savaş; “Efeler diyarı Aydın’ımız bugün Sayın Başbakanımıza olan desteğini, muhabbetini en güzel şekilde gösterdi. Milletimizde işte bu coşku, bu heyecan oldukça hiçbir engel bizi yolumuzdan geri çeviremez. Aydın bir kez daha tarih yazdı. Bu tablo güçlü Türkiye için birlik ve beraberliğimizin göstergesidir. Hemşerilerimizle, milletimizle ele ele verip 24 Haziran’da milletimizin demokrasi bayramını kutlayacağız. Mitinge katılan tüm vatandaşlarımıza, mitingin organizasyonunda görev alan partililerimize ve mitingde görev alan kamu çalışanlarının hepsine katkılarından dolayı teşekkür ederim. Bu coşkulu mitingi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Türkiye tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 24 Haziran seçimlerine kısa süre kala gerçekleştirdiğimiz bu miting yeni hükümet sisteminin, yeniden büyük değişimin ve şahlanan Türkiye’nin habercisidir” diyen Savaş; “24 Haziran’da Türkiye’nin gelecek asırdaki istikametini belirleyeceğiz. Türkiye için istiklal ve istikbal mücadelesi anlamına gelen 24 Haziran seçimlerinde tüm seçmenleri sandık başına çağırırken, sandıktan çıkacak güçlü bir irade ile tüm dünyaya mesaj verip dünya mazlumlarının umudu olacağız”