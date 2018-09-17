Mustafa Savaş, Ahilik Haftasını kutladı

Mustafa Savaş, mesajında; “Birlik, beraberlik ve kardeşlik gibi değerleri özünde toplayan, ticarette ahlâk anlayışını ticaretin ilk prensibi sayan, helâl kazancı büyümenin, gelişmenin ve kalkınmanın temel harcı kabul eden Ahilik, dünyada benzeri bulunmayan bir kültürün ve medeniyetin ta kendisidir. Anadolu'da 13. yüzyıldan itibaren varlığını gösteren Ahilik, Anadolu Selçuklu Devleti'nin özü, Osmanlı Devleti'nin büyük bir Cihan İmparatorluğu haline gelmesindeki en önemli unsurlarıdır.

Asırlardır herhangi bir hukuk kuralı olmaksızın tarihin ekonomik ve sosyal akışına yön veren Ahilik, ticarette ahlakı, helâl kazancı, müşteri memnuniyeti ve kalite standardı gibi değerleri asırlar öncesinden belirlemiş ve bu değerleri günlük sosyal hayatın her bir safhasında yaşamış ve yaşatmıştır.

Bu bakımdan Ahilik kazanırken paylaşmış, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine de çok büyük katkılar sunmuştur.

Bugün de gelişen teknoloji ile birlikte sınırları aşan küresel markalar, dünya genelinde ticarette acımasız bir rekabet ortamına neden olmakta, ticari değerleri alt üst etmektedir. Bu büyük rekabet ortamında üretimde bulunan, sadece kendi öz sermayesi ve mesleki becerisiyle hizmet sunan ve istihdam sağlayan günümüz esnaf ve sanatkarlarını korumak için bizler de AK Parti iktidarı olarak büyük bir çaba içerisindeyiz.

Cumhurbaşkanımız başkanlığında bizler de esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarına çözüm bulmayı, onları desteklemeyi kendimize borç bildik ve bilmeye devam edeceğiz. Bu açıdan esnaf ve sanatkârlarımızı ciddi finansal teşvikler ile destekliyor, onlara vergi konusunda birçok muafiyetler ve indirimler sağlıyor ve krediye erişim konusunda büyük kolaylıklar sunuyoruz. 2023, 2053 ve 2071 vizyonumuzda esnafımızla birlikte büyümeyi planlıyor kararlı adımlarla yolumuzda ilerliyoruz.

Bu büyük gelişimin ve birlikteliğin endişesini yaşayan şer güçler terörle, darbe girişimleriyle ve manipülatif döviz işlemleriyle gelişen ekonomimizi sekteye uğratma ve kardeşliğimizi yıpratma çabasında olsalar da bunu asla başaramayacaklardır. Karşılarındaki en büyük güç, milletçe yıkılmayan bu birlikteliğimizdir. Bu vesileyle 2018 yılı Ahilik etkinliklerinin milletçe kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize güzellikler getirmesini diliyor, Anadolu'nun manevi mimarlarından Ahi Evran-ı Veli'yi rahmetle ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.