Mustafa Savaş; “Avrupa ve G20’nin en fazla büyüyeni Türkiye”

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında Efeler’de Umurlu Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Fabrika çalışanları ve yöneticilerinin sorun ve taleplerini dinleyen Mustafa Savaş, 24 Haziran seçimleri için destek istedi. Ziyarete Milletvekili Adayı Bekir Kuvvet Erim, Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve İlçe yöneticileri de eşlik etti.

Türkiye ekonomisinden söz eden Mustafa Savaş, “Türkiye ekonomisi 2018 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7.4’lük büyüme ile Avrupa Birliği ve G20 ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülkelerin başında yer aldı. Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi boyunca 2002’ye kadar büyüme oranı yüzde 4.7, 2002 ile 2007 arası yüzde 5.7 olmuştur. Eğer ülkemiz 2002’ye kadar yüzde 5.7 büyüseydi bugünkü 850 milyarlık gayri safi milli hasılamız 2.3 trilyon dolar olacaktı. Şuan 17. büyük ekonomiye sahibiz. O zaman dünyanın 7.büyük ekonomisine sahip olacaktık. Fakat bizim büyümemizi istemediler. Koalisyon hükümetlerinin iç çekişmeleriyle krizlerle siyasi çekişmelerle ekonomimizi heba ettik. Sürekli söylüyoruz bu sistem kriz üretiyor, bu sistem bizi büyütmüyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle inşallah ülke olarak büyüme oranlarımız daha yüksek seviyelerde olacak” dedi.

“Avrupa’da önemli bir kuruluş 2029’ da Türkiye’nin gayri safi milli hasılası 2 trilyon 900 milyar dolar olacağını söylüyor” diyen Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekonomimizi 3.5 kat büyüttük. Ekonomimizi bir 3.5 kat daha büyüyeceğini öngörüyor. Ama bizim içerdekiler hala anlayamadı. Bizim bu potansiyeli, bu kaynakları, bu dinamik nüfusu, bu coğrafyanın avantajlarını yabancılar anlamış fakat bizim içimizdeki muhalefet anlayabilmiş değil. Bu coğrafyada 3 saatlik bir mesafede 1 milyar 600 milyon kişiye erişebiliyoruz. Lojistik anlamda çok büyük bir avantaj. Enerji anlamında bir enerji koridorundayız. Çin ile Londra arası enerjide İpekyolu, bunlar hayata geçtiğinde Türkiye’nin kazancı, ekonomik durumu dünya sıralamasında çok daha iyi noktalara gelecektir. 24 Haziran seçimleri için firmalarımızdan, sanayici ve işadamlarımızdan destek istedik. Sanayicimiz durumun farkında. Onlarda istikrardan yana. Sanayicimizin desteğiyle, firmalarımızın desteğiyle istikrar olursa güven ortamı olursa, istikrar devam ederse hep beraber kazanırız. Ülke kazanır, Türkiye kazanır. Aydın’ımızın gelişen, büyüyen Türkiye’den daha fazla pay alabilmesi için sanayicilerimiz ve iş adamlarımızla birlikte daha çok istişare ve daha çok koordineli olarak var gücümüzle hep birlikte gece gündüz çalışmamız gerekiyor”