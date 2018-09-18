Mustafa Savaş; “Bakanlarımızın toplantıları yatırımcılarımızı memnun etti”

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, “Bakanlarımızın Aydın'da gerçekleştirdiği toplantılarından en fazla yatırımcılarımız memnun” dedi.

Bakan Pakdemirli'nin Aydın ziyaretini değerlendiren TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "AK Parti Milletvekilleri olarak bakanlarımızla Aydın için çok yakın bir temastayız. İlimize davet ettiğimiz her bir bakanımızla Aydın özelinde çok verimli toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bakanlarımızla ve ilimizdeki yatırımcılarımızla el ele vererek Aydın'ı hak ettiği yerlere taşıyacağız. Bakanımız da Aydın'a müjdeli haberlerle geldi. Aydın'a yapacak daha çok işimiz var" dedi.

Bakanların ziyaretlerinin ve ildeki yatırımcılarla toplantıların Aydın açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Mustafa Savaş, "Aydın'a daha fazla yatırım ve ilimizi daha fazla kalkındırma yönünde hemşerilerimize büyük bir sözümüz var. Bu programlar da bu şekilde hayata geçiriliyor. Aydın ilimiz sadece bizler için değil iktidarımız için de çok önemli. Bakanlarımız da bunu toplantılarda açıkça ifade ediyorlar. Sahip olduğu bütün dinamikleri kullanarak el birliğiyle Aydın'ı yatırımın ve kalkınmanın merkezi haline getireceğiz. Vatandaşlarımızın desteği bu projeler için hayati önemde. Elbirliğiyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir sorun bulunmuyor" diye konuştu.

Aydın'ın hak ettiği yerlere ulaşması için çok stratejik adımlar attıklarını ifade eden Meclis KİT Komisyonu Başkanı Savaş, AK Parti Aydın Milletvekilleri olarak Aydın'ı ve Aydınlı tüm hemşerilerini kucaklamaya çalıştıklarını dile getirerek; "Bizim davamızın adı Aydın. Bizim davamız daha fazla aş, daha fazla iş, daha fazla yatırım, daha fazla istihdam davası. Biz, hemşerilerimiz yaşadığı topraklarda hak ettiği şekilde kazansın, kalkınsın, daha fazla büyüsün, ekmeğini hemşerileriyle paylaşsın istiyoruz. Biz yurtdışı pazarına daha fazla hakimiyet sağlayacak bir Aydın için çalışıyoruz. Bu toplantılar da bu bakımdan çok önemli. Yatırımcılarımızla devletimiz arasında köprü olmaya devam edeceğiz. Bu işten en fazla yatırımcılarımız memnun oluyor. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın her yatırımcımızın elinden tutma gayretindeyiz" ifadelerini kullandı.